Следователь не позволил П.Грибу встретиться с отцом в краснодарском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следователь не позволил Игорю Грибу встретиться с сыном Павлом в краснодарском СИЗО в РФ. Об этом И.Гриб сообщил в эксклюзивном комментарии УНН.
"Сегодня утром вернулись в Киев. Следователь увидеться не позволил", - сообщил И.Гриб.
При этом он отметил, что пока не известно когда следующее заседание суда по его сыну.
Напомним, 23 октября Гриба в российском СИЗО посетил консул Украины.
Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.
Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в краснодарском СИЗО.
МИД Украины 8 сентября выступило с заявлением о том, что требует от российской стороны обеспечить доступ консулов к Павлу Грибу.