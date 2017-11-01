Следователь не позволил П.Грибу встретиться с отцом в краснодарском СИЗО

"Сегодня утром вернулись в Киев. Следователь увидеться не позволил", - сообщил И.Гриб.

При этом он отметил, что пока не известно когда следующее заседание суда по его сыну.

Напомним, 23 октября Гриба в российском СИЗО посетил консул Украины.

Как сообщал УНН, Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в краснодарском СИЗО.

МИД Украины 8 сентября выступило с заявлением о том, что требует от российской стороны обеспечить доступ консулов ​​к Павлу Грибу.