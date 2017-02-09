Слідчі встановили, хто влаштував кібератаку на Брюссельський аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Неповнолітній американець визнав, що стоїть за невдалою кібератакою на Брюссельський аеропорт, яка сталася за кілька годин після вибухів у столиці Бельгії минулого року, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, хлопця з Піттсбурга, штат Пенсильванія, який "зізнався у вчиненні цих дій", допитали бельгійські прокурори і ФБР. ЗМІ повідомляють, що йому 14 років.
Напад "не мав терористичної цілі" і не був пов'язаний з вибухами.
Нагадаємо, 22 березня 2016 року внаслідок нападу трьох смертників на аеропорт у Завентемі і станцію брюссельського метро загинули 32 людини, не враховуючи самих нападників. Десятки людей було поранено.
Відповідальність за напад взяла на себе так звана "Ісламська держава".
Бельгійські федеральні прокурори заявили, що кібератака на вебсайт аеропорту в Завентемі і спроба зламати комп'ютерну систему летовища у ніч проти 23 березня минулого року були невдалими.
Вони повідомили, що після запиту про допомогу ФБР "допитали неповнолітнього громадянина Америки" і що "він зізнався у вчиненні цих дій".
Прокурори кажуть, що поки що не оприлюднюють більше подробиць про цю справу в інтересах слідства.