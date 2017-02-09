Следователи установили, кто устроил кибератаку на Брюссельский аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Несовершеннолетний американец признал, что стоит за неудачной кибератакой на Брюссельский аэропорт, который произошел через несколько часов после взрывов в столице Бельгии прошлого года, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как пишет издание, парня из Питтсбурга, штат Пенсильвания, который "признался в совершении этих действий", допросили бельгийские прокуроры и ФБР. СМИ сообщают, что ему 14 лет.
Нападение "не имело террористической цели" и не было связано с взрывами.
Напомним, 22 марта 2016 года в результате нападения трех смертников на аэропорт в Завентеме и на станцию брюссельского метро погибли 32 человека, не считая самих нападающих. Десятки человек были ранены.
Ответственность за нападение взяла на себя так называемое "Исламское государство".
Бельгийские федеральные прокуроры заявили, что кибератака на вебсайт аэропорта в Завентеме и попытка взломать компьютерную систему аэродрома в ночь на 23 марта прошлого года были неудачными.
Они сообщили, что после запроса о помощи ФБР "допросили несовершеннолетнего гражданина Америки" и что "он признался в совершении этих действий".
Прокуроры говорят, что пока не обнародуют больше подробностей об этом деле в интересах следствия.