Слідчі оглянули місце блокади залізниці на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Слідчо-оперативна група провела огляд місця блокування залізничної колії у Луганській області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
"Наразі тільки огляд місця події слідчими зроблено, але щоб зробити більш ретельний огляд місця події, детальніший, слідчо-оперативну групу не допускали", - сказали у прес-службі.
У прокуратурі уточнили, що силового блокування чи тиску на правоохоронців не було, але складнощі огляду полягали у тому, що активісти живуть на місці події.
Також в прокуратурі повідомили, що вчора за фактом блокування залізничної колії у Луганській області були внесені відомості до ЄРДР.
"Нікому ще не вручено підозру, тільки вчора внесено відомості до ЄРДР, тому ще нікому ніякої підозри ще не було, нікого не допитано і не опитано", - уточнили в прес-службі.
Нагадаємо, 27 січня блокада залізничної колії на Луганщині продовжилася.
Також нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.