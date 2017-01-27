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Слідчі оглянули місце блокади залізниці на Луганщині

Слідчі оглянули місце блокади залізниці на Луганщині

Київ • УНН

 • 13647 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Слідчо-оперативна група провела огляд місця блокування залізничної колії у Луганській області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

"Наразі тільки огляд місця події слідчими зроблено, але щоб зробити більш ретельний огляд місця події, детальніший, слідчо-оперативну групу не допускали", - сказали у прес-службі.

У прокуратурі уточнили, що силового блокування чи тиску на правоохоронців не було, але складнощі огляду полягали у тому, що активісти живуть на місці події.

Також в прокуратурі повідомили, що вчора за фактом блокування залізничної колії у Луганській області були внесені відомості до ЄРДР.

"Нікому ще не вручено підозру, тільки вчора внесено відомості до ЄРДР, тому ще нікому ніякої підозри ще не було, нікого не допитано і не опитано", - уточнили в прес-службі.

Нагадаємо, 27 січня блокада залізничної колії на Луганщині продовжилася.

Також нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.

Українські Національні Новини

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