Следователи осмотрели место блокады железной дороги в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Следственно-оперативная группа провела осмотр места блокирования железной дороги в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
"Пока только осмотр места происшествия следователями проведен, но чтобы сделать более тщательный осмотр места происшествия, детальный, следственно-оперативную группу не допускали", - сказали в пресс-службе.
В прокуратуре уточнили, что силового блокирования или давления на правоохранителей не было, но сложности осмотра заключались в том, что активисты живут на месте события.
Также в прокуратуре сообщили, что вчера по факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области были внесены сведения в ЕРДР.
"Никому еще не вручено подозрение, только вчера внесены сведения в ЕРДР, поэтому еще никому никакого подозрения не было, никого не допрашивали и не опрашивали", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 27 января блокада железной дороги в Луганской области продолжилась.
Также напомним, 25 января ветераны АТО начали блокаду железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная.
Прокуратура открыла производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.