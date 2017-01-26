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Слідчі допитали 182 народних депутатів у справі про “диктаторські закони” - ГПУ

Слідчі допитали 182 народних депутатів у справі про “диктаторські закони” - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У кримінальному провадженні щодо ухвалення Верховною Радою “диктаторських законів” 16 січня 2014 року повідомлено про підозру 15 особам і допитано 182 народних депутатів 7 скликання. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.

“Всього під час розслідування кримінального провадження допитано понад 400 свідків, з них 182 народних депутатів України Верховної Ради 7 скликання”, — зазначили у відомстві.

За інформацією ГПУ, у межах провадження про “диктаторські закони” здійснено 4 експертизи.

Наразі, за повідомленням прокуратури, досудове слідство триває, під час якого перевіряються інші особи, зокрема з керівного на той час складу парламенту.

У ГПУ нагадали, що у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 15 особам, а саме екс-президенту В.Януковичу, колишньому першому заступнику голови ВРУ І.Калєтніку, екс-голові лічильної комісії ВРУ В.Олійнику, екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову та ще 11 народним депутатам 7 скликання, які були членами лічильної комісії.

Матеріали щодо екс-нардепів О.Єфремова, О.Стояна та С.Гордієнка виокремленні в окреме провадження, а обвинувальний акт щодо них направлений до суду.

Крім того, матеріали щодо інших фігурантів справи, а саме В.Януковича, І.Калєтніка, В.Олійника, Я.Сухого, В.Калюжного, О.Зубчевського, С.Скабашевського, А.пінчука, В.Наконечного та О.Зарубінського також виділено в окреме провадження, але досудове розслідування призупинене у зв’язку з розшуком і хворобою підозрюваних.

Також минулого року Генпрокуратура зверталася до Печерського районного суду з клопотанням про надання дозволу на заочне досудове розслідування у справі про ухвалення “диктаторських законів” стосовно екс-посадовців, які перебувають у розшуку, але суд відмовив у заочному слідстві.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі повідомляли, що скандальні диктаторські закони 16 січня ухвалювалися за ініціативою екс-президента Віктора Януковича, а протокол лічильної комісії про результати голосування було сфальсифіковано.

Як повідомляв УНН, 20 жовтня 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-нардепів від Партії регіонів Олександра Єфремова та Олександра Стояна та екс-нардепа від КПУ Сергія Гордієнка у фальсифікації результатів голосування “диктаторських” законів і передала обвинувальний акт до Печерського районного суду столиці.

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