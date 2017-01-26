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Следователи допросили 182 народных депутатов по делу о "диктаторских законах" - ГПУ

Следователи допросили 182 народных депутатов по делу о "диктаторских законах" - ГПУ

Киев • УНН

 • 19608 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В уголовном производстве по принятию Верховной Радой "диктаторских законов" 16 января 2014 года сообщено о подозрении 15 лицам и допрошены 182 народных депутата 7 созыва. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Всего в ходе расследования уголовного производства допрошено более 400 свидетелей, из них 182 народных депутата Украины Верховной Рады 7 созыва", - отметили в ведомстве.

По информации ГПУ, в рамках производства о "диктаторских законах" осуществлено 4 экспертизы.

Сейчас, по сообщению прокуратуры, следствие продолжается, во время которого проверяются другие лица, в том числе из руководящего в то время состав парламента.

В ГПУ напомнили, что в этом уголовном производстве сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту В.Януковичу, бывшему первому заместителю председателя ВРУ И.Калетнику, экс-председателю счетной комиссии ВРУ В.Олийнику, экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову и еще 11 народным депутатам 7 созыва, которые были членами счетной комиссии.

Материалы в отношении экс-нардепов А.Ефремова, А.Стояна и С.Гордиенко выделены в отдельное производство, а обвинительный акт по ним направлен в суд.

Кроме того, материалы по другим фигурантам дела, а именно В.Януковичу, И. Калетнику, В.Олийнуку, Я.Сухому, В.Калюжному, А.Зубчевскому, С.Скабашевскомуо, А.Пинчуку, В.Наконечному и О.Зарубинскому также выделено в отдельное производство, но досудебное расследование приостановлено в связи с розыском и болезнью подозреваемых.

Также в прошлом году Генпрокуратура обращалась в Печерский районный суд с ходатайством о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование по делу о принятии "диктаторских законов" в отношении экс-чиновников, которые находятся в розыске, но суд отказал в заочном следствии.

Напомним, в Генпрокуратуре сообщали, что скандальные законы 16 января принимались по инициативе экс-президента Виктора Януковича , а протокол счетной комиссии об итогах голосования был  сфальсифицирован .

Как сообщал УНН, 20 октября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-нардепов от Партии регионов Александра Ефремова и Александра Стояна и экс-нардепа от КПУ Сергея Гордиенко в фальсификации результатов голосования "диктаторских" законов и передала обвинительный акт в Печерский районный суд столицы .

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