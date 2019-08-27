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Слідчі дії у Раді: правоохоронців у парламент покликав посадовець

Слідчі дії у Раді: правоохоронців у парламент покликав посадовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перший заступник керівника Апарату Верховної Ради України Володимир Слишинський заявив, що покликав правоохоронців до парламенту. Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок, передає УНН.

За його словами, співробітники Держбюро розслідувань і Служби безпеки України приходили брати в нього пояснення.

"Їм необхідно було провести слідчі дії, і я, як посадова особа, дав добро на проведення зазначених слідчих дій… Вони підійшли, попросили, я на законних підставах їх допустив і написав з цього приводу письмову заяву про те, що я надаю згоду, щоб вони зайшли і оглянули все", - сказав Слишинський.

Він додав, що покликав правоохоронців у Верховну Раду 22 серпня, коли був у Держбюро розслідувань на допиті. За його словами, він повідомив ДБР, що відбуваються "дії, спрямовані на вчинення злочину".

Нагадаємо, 27 серпня голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді

За його словами, слідчі зайшли в комп’ютерний центр, заблокували роботу комп’ютерного центру та дали вказівку силовим підрозділам не впускати нікого з працівників апарату в зал.

Він також заявляв, що слідчі заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування.

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