Скутерист зіткнувся з авто на столичному Голосієві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю скутера та автомобіля Daewoo Lanos, пише УНН.
Деталі
Відомо, що скутерист рухався поперек дороги, але це не помітив водій Lanos, який рухався у другій смузі.
У результаті зіткнення водія скутера було госпіталізовано до лікарні, а водій Lanos отримав незначний забій ноги.
Що саме стало причиною аварії - будуть з'ясовувати слідчі, але попередньо це порушення ПДР та несприятливі погодні умови.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).