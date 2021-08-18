Скутерист столкнулся с авто на столичном Голосеево
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На улице Антоновича в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием скутера и автомобиля Daewoo Lanos, пишет УНН.
Детали
Известно, что скутерист двигался поперек дороги, но это не заметил водитель Lanos, который двигался во второй полосе.
В результате столкновения водитель скутера был госпитализирован в больницу, а водитель Lanos получил незначительный ушиб ноги.
Что именно стало причиной аварии - будут выяснять следователи, но предварительно это нарушение ПДД и неблагоприятные погодные условия.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).