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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Скутерист столкнулся с авто на столичном Голосеево

Скутерист столкнулся с авто на столичном Голосеево

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. На улице Антоновича в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием скутера и автомобиля Daewoo Lanos, пишет УНН.

Детали

Известно, что скутерист двигался поперек дороги, но это не заметил водитель Lanos, который двигался во второй полосе.

В результате столкновения водитель скутера был госпитализирован в больницу, а водитель Lanos получил незначительный ушиб ноги.

Что именно стало причиной аварии - будут выяснять следователи, но предварительно это нарушение ПДД и неблагоприятные погодные условия.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).

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