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Скорочення легального виробництва горілки свідчить про ріст самогоноваріння - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Показники алкогольного ринку, які засвідчують падіння виробництва легальної продукції говорять про те, що споживач переходить до нелегального продавця. Така ситуація викликана різким підняттям акцизів на алкоголь. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.

Скорочення легального виробництва горілки свідчить про ріст самогоноваріння - експерт

За його словами підвищення акцизів на алкоголь, яке вже двічі мало місце поточного року, спричинило зменшення об’ємів продажу легальних напоїв, однак це аж ніяк не означає, що українці стали менше пити.

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“Надрізке збільшення цін на легальну горілку активізувало самогоноваріння, що вже набирає масовості. Це природна реакція на надто високу ціну, порівняно із рівнем доходів більшості українців.

Споживачі менше купують (легального алкоголю — ред.), і, відповідно, зменшується його виробництво. Виробники виробляють стільки, скільки поглинає ринок. Але, це не говорить про те, що ми стали менше пити, просто споживач перейшов на нелегальний ринок”, — поясни він.

Нагадаємо, у квітні Україна скоротила легальне виробництво горілки більше ніж на 18%. З початку року падіння легального ринку становить орієнтовано 30%.

За оцінками фахівців, в тіні наразі перебуває понад 60% алкогольного ринку країни.

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