Сокращение легального производства водки свидетельствует о росте самогоноварения - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Показатели алкогольного рынка, свидетельствуют падение производства легальной продукции говорят о том, что потребитель переходит к нелегальному продавцу. Такая ситуация вызвана резким поднятием акцизов на алкоголь. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.
По его словам повышение акцизов на алкоголь, которое уже дважды имело место в текущем году, привело к уменьшению объемов продаж легальных напитков, однако это отнюдь не означает, что украинцы стали меньше пить.
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"Очень резкое увеличение цен на легальную водку активизировало самогоноварение, что уже набирает массовость. Это естественная реакция на слишком высокую цену по сравнению с уровнем доходов большинства украинцев.
Потребители меньше покупают (легального алкоголя - ред.), и, соответственно, уменьшается его производство. Производители производят столько, сколько поглощает рынок. Но, это не говорит о том, что мы стали меньше пить, просто потребитель перешел на нелегальный рынок", - объясни он.
Напомним, в апреле Украина сократила легальное производство водки более чем на 18%. С начала года падение легального рынка составляет ориентировочно 30%.
По оценкам специалистов, в тени сейчас пребывает более 60% алкогольного рынка страны.