Скорочення кількості суддів ВС: Зеленському пропонують відправити законопроект у Венеціанську комісію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні Верховний Суд звернувся до Президента України та Голови Верховної Ради України з пропозицією отримати експертний висновок щодо законопроекту № 1008 “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування” перед голосуванням за проект Закону у другому читанні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Судову владу України.
“Зокрема, у зверненні йдеться: „сподіваючись на щирість намірів щодо покращення правосуддя в Україні“, Верховний Суд пропонує „відкласти розгляд (законопроекту № 1008) до отримання відповідного висновку Венеціанської комісії та проведення консультацій із судовою гілкою влади“, — сказано у повідомленні.
Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади „наразі не відбулося“.
На необхідності проведення консультацій наголошують і міжнародні партнери України. Так, виконувачка обов’язків Голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук закликали розпочати ретельний консультативний процес щодо законопроєкту № 1008 із залученням відповідних правничих експертів, громадянського суспільства й міжнародного співтовариства”.
А Комітет Міністрів Ради Європи 25 вересня 2019 року під час 1355-ї (Права людини) зустрічі заступників міністрів підкреслив, що “запропоновані законодавчі зміни мають узгоджуватись із Конвенцією (про захист прав людини і основоположних свобод) та практикою Суду (Європейського суду з прав людини), з принципами незалежності судової влади і з відповідними рекомендаціями Ради Європи”, та закликав органи української влади “скористатись експертизою (досвідом) Ради Європи в цьому контексті”.
Нагадаємо, народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного суду. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.