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Сокращение количества судей ВС: Зеленскому предлагают отправить законопроект в Венецианскую комиссию

Киев • УНН

 • 9413 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня Верховный Суд обратился к Президенту Украины и Главе Верховной Рады Украины с предложением получить экспертное заключение по законопроекту № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" перед голосованием за проект Закона во втором чтении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

Сокращение количества судей ВС: Зеленскому предлагают отправить законопроект в Венецианскую комиссию

"В частности, в обращении говорится: "Надеясь на искренность намерений по улучшению правосудия в Украине", Верховный Суд предлагает "отложить рассмотрение (законопроекта № 1008) до получения соответствующего заключения Венецианской комиссии и проведения консультаций с судебной ветвью власти", - говорится в сообщении.

Верховный Суд отмечает, что таких консультаций между ветвями власти "пока не произошло".

Необходимость проведения консультаций отмечают и международные партнеры Украины. Так, исполняющая обязанности Главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук призвали начать тщательный консультативный процесс по законопроекту № 1008 с привлечением соответствующих юридических экспертов, гражданского общества и международного сообщества".

А Комитет министров Совета Европы 25 сентября 2019 года во время 1355-й (Права человека) встречи заместителей министров подчеркнул, что "предложенные законодательные изменения должны согласовываться с Конвенцией (о защите прав человека и основных свобод) и практикой Суда (Европейского суда по правам человека ), с принципами независимости судебной власти и с соответствующими рекомендациями Совета Европы", и призвал органы украинской власти "воспользоваться экспертизой (опытом) Совета Европы в этом контексте".

Напомним, народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного суда. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

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