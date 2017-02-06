Скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання - лікар

"Я не виключаю, що при такому підході, коли міністр охорони здоров'я ховається від народних депутатів, і вважає нижче своєї гідності бути присутнім на комітеті по питанням охорони здоров'я, можуть бути факти порушення у закупці медичного обладнання.

Хаотичним підходом до роботи, який сьогодні проявляє МОЗ, здивовані і обурені медична громадськість, лікарі, фахівці. За такого горе- міністра і при такій команді мадагаскарських пінгвінів, яку вона собі набрала, я не виключаю, що скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання!", - повідомив він.

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Також, Ю.Житомирський наголосив на тому, що бюджетні кошти – це кошти українців, кошти всіх платників податків, які мають витрачатися прозоро. І у разі якщо медичний заклад купив не нове, а вживане медичне обладнання – це має бути терміновий сигнал для правоохоронців розпочати відповідне розслідування.

"Бюджетні гроші - це гроші всіх українців, всіх платників податків, це не особисті гроші пані Супрун. Відслідкувати спрямованість коштів дуже просто, адже є сторона, яка підписує договір: заступник міністра, керівник обласного управління охорони здоров'я, чи головний лікар. І якщо виявлено факт купівлі вживаного медобладнання - це робота для правоохоронних органів, щоб одягати на таких горе фахівців наручники. Це злочин, коли купується вже завідома поламана медична апаратура та апаратура, яка пропрацює один-два місяці і зламається. Це злочин в першу чергу проти пацієнта", - зауважив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового.

Так, наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО „ДІКСІОН Україна“, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.

За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали за значно завищеними цінами, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.

Для цієї діяльності використовувалися зареєстровані за кордоном компанії, що не є виробниками медичного обладнання. Зокрема, йдеться про такі фірми, як „In Med s.r.o.“, In-X medical s.r.o.”, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо. Ці фірми зареєстровані у Словаччині.

Слідчі в рамках провадження також вставили, що зазначені структури причетні до продажу в Україні медичного обладнання, яке вже було у вжитку, під виглядом нового.