Скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Безвідповідальність нинішніх очільників МОЗу може призвести до того, що зовсім незабаром українські лікарні будуть оснащені не лише вживаним медичним обладнанням, а й використаними бинтами. Про це у коментарі УНН повідомив лікар, депутат, голова секретаріату між фракційного депутатського об'єднання "Сприяння розвитку водного транспорту України" Юрій Житомирський.
"Я не виключаю, що при такому підході, коли міністр охорони здоров'я ховається від народних депутатів, і вважає нижче своєї гідності бути присутнім на комітеті по питанням охорони здоров'я, можуть бути факти порушення у закупці медичного обладнання.
Хаотичним підходом до роботи, який сьогодні проявляє МОЗ, здивовані і обурені медична громадськість, лікарі, фахівці. За такого горе- міністра і при такій команді мадагаскарських пінгвінів, яку вона собі набрала, я не виключаю, що скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання!", - повідомив він.
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Також, Ю.Житомирський наголосив на тому, що бюджетні кошти – це кошти українців, кошти всіх платників податків, які мають витрачатися прозоро. І у разі якщо медичний заклад купив не нове, а вживане медичне обладнання – це має бути терміновий сигнал для правоохоронців розпочати відповідне розслідування.
"Бюджетні гроші - це гроші всіх українців, всіх платників податків, це не особисті гроші пані Супрун. Відслідкувати спрямованість коштів дуже просто, адже є сторона, яка підписує договір: заступник міністра, керівник обласного управління охорони здоров'я, чи головний лікар. І якщо виявлено факт купівлі вживаного медобладнання - це робота для правоохоронних органів, щоб одягати на таких горе фахівців наручники. Це злочин, коли купується вже завідома поламана медична апаратура та апаратура, яка пропрацює один-два місяці і зламається. Це злочин в першу чергу проти пацієнта", - зауважив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового.
Так, наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО „ДІКСІОН Україна“, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.
За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали за значно завищеними цінами, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.
Для цієї діяльності використовувалися зареєстровані за кордоном компанії, що не є виробниками медичного обладнання. Зокрема, йдеться про такі фірми, як „In Med s.r.o.“, In-X medical s.r.o.”, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо. Ці фірми зареєстровані у Словаччині.
Слідчі в рамках провадження також вставили, що зазначені структури причетні до продажу в Україні медичного обладнання, яке вже було у вжитку, під виглядом нового.