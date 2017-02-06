Скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання - лікар

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52875 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 130572 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 134354 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 114628 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127631 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83102 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91628 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98081 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89237 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216490 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.9м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33433 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37369 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 15263 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14844 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37660 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 134356 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216490 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367510 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302954 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7410 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29266 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26341 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 114629 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31620 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання - лікар

Київ • УНН

 • 16201 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Безвідповідальність нинішніх очільників МОЗу може призвести до того, що зовсім незабаром українські лікарні будуть оснащені не лише вживаним медичним обладнанням, а й використаними бинтами. Про це у коментарі УНН повідомив лікар, депутат, голова секретаріату між фракційного депутатського об'єднання "Сприяння розвитку водного транспорту України" Юрій Житомирський.

Скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання - лікар

"Я не виключаю, що при такому підході, коли міністр охорони здоров'я ховається від народних депутатів, і вважає нижче своєї гідності бути присутнім на комітеті по питанням охорони здоров'я, можуть бути факти порушення у закупці медичного обладнання.

Хаотичним підходом до роботи, який сьогодні проявляє МОЗ, здивовані і обурені медична громадськість, лікарі, фахівці. За такого горе- міністра і при такій команді мадагаскарських пінгвінів, яку вона собі набрала, я не виключаю, що скоро в українські лікарні американські друзі будуть постачати і старі бинти, не те що обладнання!", - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С

Також, Ю.Житомирський наголосив на тому, що бюджетні кошти – це кошти українців, кошти всіх платників податків, які мають витрачатися прозоро. І у разі якщо медичний заклад купив не нове, а вживане медичне обладнання – це має бути терміновий сигнал для правоохоронців розпочати відповідне розслідування.

"Бюджетні гроші - це гроші всіх українців, всіх платників податків, це не особисті гроші пані Супрун. Відслідкувати спрямованість коштів дуже просто, адже є сторона, яка підписує договір: заступник міністра, керівник обласного управління охорони здоров'я, чи головний лікар. І якщо виявлено факт купівлі вживаного медобладнання - це робота для правоохоронних органів, щоб одягати на таких горе фахівців наручники. Це злочин, коли купується вже завідома поламана медична апаратура та апаратура, яка пропрацює один-два місяці і зламається. Це злочин в першу чергу проти пацієнта", - зауважив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового.

Так, наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО „ДІКСІОН Україна“, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.

За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали за значно завищеними цінами, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.

Для цієї діяльності використовувалися зареєстровані за кордоном компанії, що не є виробниками медичного обладнання. Зокрема, йдеться про такі фірми, як „In Med s.r.o.“, In-X medical s.r.o.”, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо. Ці фірми зареєстровані у Словаччині.

Слідчі в рамках провадження також вставили, що зазначені структури причетні до продажу в Україні медичного обладнання, яке вже було у вжитку, під виглядом нового.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75