Скоро в украинские больницы американские друзья будут поставлять и старые бинты, не то что оборудование - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Безответственность нынешних руководителей Минздрава может привести к тому, что совсем скоро украинские больницы будут оснащены не только б/у медицинским оборудованием, но и использованными бинтами. Об этом в комментарии УНН сообщил врач, депутат, глава секретариата межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Юрий Житомирский.
"Я не исключаю, что при таком подходе, когда министр здравоохранения скрывается от народных депутатов, и считает ниже своего достоинства присутствовать на комитете по вопросам здравоохранения, могут быть факты нарушения в закупке медицинского оборудования.
Хаотичным подходом к работе, который сегодня проявляет Минздрав, удивлены и возмущены медицинская общественность, врачи, специалисты. При таком горе министре и при такой команде мадагаскарских пингвинов, которую она себе набрала, я не исключаю, что скоро в украинские больницы американские друзья будут поставлять и старые бинты, не то что оборудование!", - сообщил он.
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Также, Ю.Житомирский отметил, что бюджетные средства - это средства украинцев, средства всех налогоплательщиков, которые должны расходоваться прозрачно. И в случае если медицинское учреждение купило не новое, а б/у медицинское оборудование - это должен быть срочный сигнал для правоохранителей начать соответствующее расследование.
"Бюджетные деньги - это деньги всех украинцев, всех налогоплательщиков, это не личные деньги госпожи Супрун. Отследить направленность средств очень просто, ведь есть сторона, которая подписывает договор: заместитель министра, руководитель областного управления здравоохранения, или главный врач. И если выявлен факт покупки подержанного оборудование - это работа для правоохранительных органов, чтобы одевать на таких горе специалистов наручники. Это преступление, когда приобретается уже заведомо поломанная медицинская аппаратура и аппаратура, которая проработает один-два месяца и сломается. Это преступление в первую очередь против пациента", - отметил он.
Напомним, как сообщал УНН, правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудование под видом нового.
Так, в настоящее время следственным путем проверяется информация о нарушениях должностными лицами ООО "УМТ +", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПО "ДИКСИОН Украины", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.
По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали по значительно завышенным ценам, в том числе и в рамках процедур закупок с использованием средств государственного и местных бюджетов.
Для этой деятельности использовались зарегистрированные за рубежом компании, которые не являются производителями медицинского оборудования. В частности, речь идет о таких фирмах, как "In Med sro", "In-X medical sro", "Panax FCS sro" и другие. Эти фирмы зарегистрированы в Словакии.
Следователи в рамках производства также выявили, что указанные структуры причастны к продаже в Украине медицинского оборудования, которое уже было в употреблении, под видом нового.