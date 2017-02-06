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Скоро в украинские больницы американские друзья будут поставлять и старые бинты, не то что оборудование - врач

Киев • УНН

 • 16201 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Безответственность нынешних руководителей Минздрава может привести к тому, что совсем скоро украинские больницы будут оснащены не только б/у медицинским оборудованием, но и использованными бинтами. Об этом в комментарии УНН сообщил врач, депутат, глава секретариата межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Юрий Житомирский.

Скоро в украинские больницы американские друзья будут поставлять и старые бинты, не то что оборудование - врач

"Я не исключаю, что при таком подходе, когда министр здравоохранения скрывается от народных депутатов, и считает ниже своего достоинства присутствовать на комитете по вопросам здравоохранения, могут быть факты нарушения в закупке медицинского оборудования.

Хаотичным подходом к работе, который сегодня проявляет Минздрав, удивлены и возмущены медицинская общественность, врачи, специалисты. При таком горе министре и при такой команде мадагаскарских пингвинов, которую она себе набрала, я не исключаю, что скоро в украинские больницы американские друзья будут поставлять и старые бинты, не то что оборудование!", - сообщил он.

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Также, Ю.Житомирский отметил, что бюджетные средства - это средства украинцев, средства всех налогоплательщиков, которые должны расходоваться прозрачно. И в случае если медицинское учреждение купило не новое, а б/у медицинское оборудование - это должен быть срочный сигнал для правоохранителей начать соответствующее расследование.

"Бюджетные деньги - это деньги всех украинцев, всех налогоплательщиков, это не личные деньги госпожи Супрун. Отследить направленность средств очень просто, ведь есть сторона, которая подписывает договор: заместитель министра, руководитель областного управления здравоохранения, или главный врач. И если выявлен факт покупки подержанного оборудование - это работа для правоохранительных органов, чтобы одевать на таких горе специалистов наручники. Это преступление, когда приобретается уже заведомо поломанная медицинская аппаратура и аппаратура, которая проработает один-два месяца и сломается. Это преступление в первую очередь против пациента", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители разоблачили схему закупки старого оборудование под видом нового.

Так, в настоящее время следственным путем проверяется информация о нарушениях должностными лицами ООО "УМТ +", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПО "ДИКСИОН Украины", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.

По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали по значительно завышенным ценам, в том числе и в рамках процедур закупок с использованием средств государственного и местных бюджетов.

Для этой деятельности использовались зарегистрированные за рубежом компании, которые не являются производителями медицинского оборудования. В частности, речь идет о таких фирмах, как "In Med sro", "In-X medical sro", "Panax FCS sro" и другие. Эти фирмы зарегистрированы в Словакии.

Следователи в рамках производства также выявили, что указанные структуры причастны к продаже в Украине медицинского оборудования, которое уже было в употреблении, под видом нового.

Украинские Национальные Новости

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