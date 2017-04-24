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Скорботна хода вірмен відбулась у Кропивницькому

Скорботна хода вірмен відбулась у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 10291 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні, у Кропивницькому відбулась скорботна хода, присвячена пам’яті жертв геноциду вірменського народу 1915 року, повідомляє кореспондент УНН.

До ходи долучились близько 200 осіб. У заході взяли участь представники вірменської громади, чиновники, містяни.
Хода розпочалась від площі перед Кіровоградською міською радою та пройшла до пам’ятного знаку Хачкар, що знаходиться на набережній річки Інгул. Тут відбулось покладання квітів та пам’ятний мітинг.

“Сьогодні всі вірмени світу вшановують пам’ять тих людей, які стали невинними жертвами. Ми хочемо показати всьому світу, що треба об’єднуватись проти злочинів, адже злочини не мають національності і геноцид для нас — це трагедія, яка роз’єднала всіх вірмен, які були одним цілим, розкинула по всьому світу. Завдяки об’єднанню, завдяки спілкам ми зберегли свої культурні цінності, свої традиції, шануємо їх і поважаємо. Сьогодні ми вдячні Україні, що вона нас прийняла і дала нам комфортне життя. Голодомор і геноцид вірмен — це одні й ті ж моменти, що об’єднують наші народи”, — сказав Голова Спілки Вірмен України в Кіровоградській обл. Тигран Хачатрян.

Опісля мітингу, бажаючі поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Нагадаємо, 21 квітня Президент Петро Порошенко підписав указ “Про відзначення 21-ї річниці Конституції України”, доручивши зокрема організувати святкові заходи з цієї нагоди.

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