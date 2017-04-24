Шествие скорби армян состоялось в Кропивницком

К шествию присоединились около 200 человек. В мероприятии приняли участие представители армянской общины, чиновники, горожане.

Шесткие началось от площади перед Кировоградской городским советом и прошло к памятному знаку Хачкар, что находится на набережной р.Ингул. Здесь состоялось возложение цветов и памятный митинг.

"Сегодня все армяне мира чтят память тех людей, которые стали невинными жертвами. Мы хотим показать всему миру, что надо объединяться против преступлений, ведь преступления не имеют национальности и геноцид для нас - это трагедия, которая разъединила всех армян, которые были одним целым, раскинула по всему миру. Благодаря объединению, благодаря союзам мы сохранили свои культурные ценности, свои традиции, уважаем их и чтим. Сегодня мы благодарны Украине, что она нас приняла и дала нам комфортную жизнь. Голодомор и геноцид армян - это одни и те же моменты, объединяющие наши народы ", - сказал председатель Союза Армян Украины в Кировоградской обл. Тигран Хачатрян.

После траурного шестния, желающие возложили цветы к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Напомним, 21 апреля Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины", поручив в частности организовать праздничные мероприятия по этому случаю .