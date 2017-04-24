Шествие скорби армян состоялось в Кропивницком

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33038 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114486 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111794 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103760 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106901 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103427 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152347 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Шествие скорби армян состоялось в Кропивницком

Шествие скорби армян состоялось в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 10284 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня, в Кропивницком состоялось траурное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армянского народа 1915 года, сообщает корреспондент УНН.

К шествию присоединились около 200 человек. В мероприятии приняли участие представители армянской общины, чиновники, горожане.

Шесткие началось от площади перед Кировоградской городским советом и прошло к памятному знаку Хачкар, что находится на набережной р.Ингул. Здесь состоялось возложение цветов и памятный митинг.

"Сегодня все армяне мира чтят память тех людей, которые стали невинными жертвами. Мы хотим показать всему миру, что надо объединяться против преступлений, ведь преступления не имеют национальности и геноцид для нас - это трагедия, которая разъединила всех армян, которые были одним целым, раскинула по всему миру. Благодаря объединению, благодаря союзам мы сохранили свои культурные ценности, свои традиции, уважаем их и чтим. Сегодня мы благодарны Украине, что она нас приняла и дала нам комфортную жизнь. Голодомор и геноцид армян - это одни и те же моменты, объединяющие наши народы ", - сказал председатель Союза Армян Украины в Кировоградской обл. Тигран Хачатрян.

После траурного шестния, желающие возложили цветы к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Напомним, 21 апреля Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины", поручив в частности организовать праздничные мероприятия по этому случаю .

Украинские Национальные Новости

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