Наступне засідання регламентного комітету ВР у справі В.Новинського може відбутися наступного тижня – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Скликання наступного засідання регламентного комітету у справі народного депутата Вадима Новинського буде залежати від того, коли Генеральна прокуратура надасть усі потрібні додаткові матеріали. Про це у коментарі УНН повідомив заступник голови комітету парламенту з питань регламенту та організації роботи ВР Володимир Арешонков.
“Як тільки прокуратура надасть нам ці матеріали, одразу збирається комітет. Це може статися в будь-який час. Я думаю, що це буде на наступному тижні”, — сказав він.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Комітет Верховної Ради з питань Регламенту продовжив розгляд подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.