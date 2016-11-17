Следующее заседание регламентного комитета ВР по делу В.Новинского может состояться на следующей неделе - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Созыв следующего заседания регламентного комитета по делу народного депутата Вадима Новинского будет зависеть от того, когда Генеральная прокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы комитета парламента по вопросам регламента и организации работы ВР Владимир Арешонков.
"Как только прокуратура предоставит нам эти материалы, сразу собирается комитет. Это может произойти в любое время. Я думаю, что это будет на следующей неделе", - сказал он.
Как отметил нардеп, он убежден в том, что у ГПУ есть все необходимые доказательства, необходимые для снятия неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.
Как сообщал УНН, 16 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента продолжил рассмотрение представления Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.