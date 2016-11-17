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Следующее заседание регламентного комитета ВР по делу В.Новинского может состояться на следующей неделе - нардеп

Следующее заседание регламентного комитета ВР по делу В.Новинского может состояться на следующей неделе - нардеп

Киев • УНН

 • 9715 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Созыв следующего заседания регламентного комитета по делу народного депутата Вадима Новинского будет зависеть от того, когда Генеральная прокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы комитета парламента по вопросам регламента и организации работы ВР Владимир Арешонков.

"Как только прокуратура предоставит нам эти материалы, сразу собирается комитет. Это может произойти в любое время. Я думаю, что это будет на следующей неделе", - сказал он.

Как отметил нардеп, он убежден в том, что у ГПУ есть все необходимые доказательства, необходимые для снятия неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

Как сообщал УНН, 16 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента продолжил рассмотрение представления Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.

Украинские Национальные Новости

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