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Склад НКРЕКП змінять до кінця травня - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. До 26 травня буде змінено склад Національної комісії регулювання енергетики. Про це в інтерв'ю журналістам у парламенті заявив народний депутат України з фракції Блок Петра Порошенка Борислав Розенблат, передає кореспондент УНН.

"Я уже вчора почув що до 26 травня ми змінимо склад НКРЕКП і вже це питання Президент поставив", - сказав депутат.

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І якщо в людини, яка відповідає за права людини спливуть її повноваження (уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковської - ред.), я вважаю, що вона повинна складати їх і ми повинні призначити нову людину", - також зазначив депутат.

Він зауважив що неправильним є те, що сьогодні на державних посадах така велика кількість "виконуючих обов'язки" - в комітетах ВР, міністрів і на інших посадах.

"Мені уже просто шкода що люди без відповідальності ставляться до своєї роботи і друге питання це те, що люди, в яких уже спливли повноваження, продовжують виконувати свої обов'язки, починаючи з ЦВК, НКРЕКП", - додав Б.Розенблат.

Він також зазначив, що на сьогодні є і обговорюються, але поки не з парламентарями, кандидатури на посаду голови Фонду Державного майна.

"Є кандидатури, їх будуть обговорювати і думаю що ця людина буде змінена", - сказав Б.Розенблат, але прізвища кандидатів не уточнив.

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