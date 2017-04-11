Состав НКРЭКУ изменят до конца мая - нардеп

"Я уже вчера услышал что до 26 мая мы изменим состав НКРЭКУ и уже этот вопрос Президент поставил", - сказал депутат.

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И если у человека, который отвечает за права человека всплывут ее полномочия (уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская - ред.), я считаю, что она должна составлять их и мы должны назначить нового человека", - также отметил депутат.

Он отметил что неправильным является то, что сегодня на государственных должностях такое большое количество "исполняющих обязанности" - в комитетах ВР, министров и на других должностях.

"Мне уже просто жалко что люди без ответственности относятся к своей работе и второй вопрос это то, что люди, у которых уже всплыли полномочия, продолжают выполнять свои обязанности, начиная с ЦИК, НКРЭКУ", - добавил Б.Розенблат.

Он также отметил, что на сегодня и обсуждаются, но пока не с парламентариями, кандидатуры на должность председателя Фонда государственного имущества.

"Есть кандидатуры, их будут обсуждать и думаю, что этот человек будет изменен", - сказал Б.Розенблат, но фамилии кандидатов не уточнил.