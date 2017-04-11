Состав НКРЭКУ изменят до конца мая - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69084 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109007 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166988 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122531 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120256 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107341 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103794 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157878 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Состав НКРЭКУ изменят до конца мая - нардеп

Состав НКРЭКУ изменят до конца мая - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12393 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. До 26 мая будет изменен состав Национальной комиссии регулирования энергетики. Об этом в интервью журналистам в парламенте заявил народный депутат Украины из фракции Блок Петра Порошенко Борислав Розенблат, передает корреспондент УНН.

"Я уже вчера услышал что до 26 мая мы изменим состав НКРЭКУ и уже этот вопрос Президент поставил", - сказал депутат.

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И если у человека, который отвечает за права человека всплывут ее полномочия (уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская - ред.), я считаю, что она должна составлять их и мы должны назначить нового человека", - также отметил депутат.

Он отметил что неправильным является то, что сегодня на государственных должностях такое большое количество "исполняющих обязанности" - в комитетах ВР, министров и на других должностях.

"Мне уже просто жалко что люди без ответственности относятся к своей работе и второй вопрос это то, что люди, у которых уже всплыли полномочия, продолжают выполнять свои обязанности, начиная с ЦИК, НКРЭКУ", - добавил Б.Розенблат.

Он также отметил, что на сегодня и обсуждаются, но пока не с парламентариями, кандидатуры на должность председателя Фонда государственного имущества.

"Есть кандидатуры, их будут обсуждать и думаю, что этот человек будет изменен", - сказал Б.Розенблат, но фамилии кандидатов не уточнил.

Украинские Национальные Новости

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