Скільки українців оформили зелену карту за 2023 рік
Київ • УНН
Експерти прогнозують, що у 2024 році популярність зеленої карти продовжуватиме зростати.
Останні дані за 2023 рік свідчать, що кількість укладених договорів "Зелена картка" зросла на 30% порівняно з 2022 роком. Ця статистика говорить про те, що все більше українців почали виїжджати за кордон на власному транспорті, передає УНН.
Куди та на який термін виїхали українці в 2023 році?
Найпопулярніші напрямки: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Угорщина.
Середня вартість поліса: 2000 грн.
Середній термін дії поліса: 6 місяців.
Експерти прогнозують, що у 2024 році популярність зеленої карти продовжуватиме зростати.
Зміни у ціновій політиці зеленої карти 2024: МТСБУ
МТСБУ повідомило про підвищення тарифів на Зелену картку для виїзду за кордон на авто. Вартість збільшилася в середньому на 5,5% з 22 грудня 2023 року.
Нові тарифи для легкового авто:
· 15 днів — 1002 грн;
· 1 місяць — 1595 грн;
· 3 місяці — 3789 грн;
· 1 рік — 8769 грн.
Вартість страховки може варіюватися в залежності від:
· терміну дії поліса (від 15 днів до 1 року);
· типу транспортного засобу.
Кожні шість місяців відбуваються зміни у цінах на автострахування. Місце реєстрації, як у випадку з автоцивілкою, не має значення. Тож, наприклад, зелена карта в Ужгороді буде коштувати так само як і в Дніпрі.
Як оформити зелену карту?
Оформити зелену карту на авто можна в будь-якій страховій компанії, або через спеціалізований портал. На Finance.ua ви можете налаштувати фільтри, щоб отримати найбільш релевантні та вигідні варіанти. Для оформлення необхідно надати такі документи:
· паспорт;
· ідентифікаційний код;
· техпаспорт на автомобіль.
Пам’ятайте, зелена карта — це обов'язковий документ для виїзду за кордон на власному авто. Оформивши поліс, ви зможете захистити себе від фінансових витрат у разі ДТП та спокійно подорожувати.