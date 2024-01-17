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Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 15:23  •  4717 просмотра

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Эксперты прогнозируют, что в 2024 году популярность зеленой карты будет продолжать расти.

Последние данные за 2023 год свидетельствуют, что количество заключенных договоров "Зеленая карта" выросло на 30% по сравнению с 2022 годом. Эта статистика говорит о том, что все больше украинцев начали выезжать за границу на собственном транспорте, передает УНН.

Куда и на какой срок выехали украинцы в 2023 году?

Самые популярные направления: Польша, Чехия, Германия, Румыния, Венгрия.

Средняя стоимость полиса: 2000 грн.

Средний срок действия полиса: 6 месяцев.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году популярность зеленой карты будет продолжать расти.

Изменения в ценовой политике зеленой карты 2024: МТСБУ

МТСБУ сообщило о повышении тарифов на Зеленую карту для выезда за границу на авто. Стоимость увеличилась в среднем на 5,5% с 22 декабря 2023 года.

Новые тарифы для легкового авто:

-         15 дней - 1002 грн;

-         1 месяц - 1595 грн;

-         3 месяца - 3789 грн;

-         1 год - 8769 грн.

Стоимость страховки может варьироваться в зависимости от:

-         срока действия полиса (от 15 дней до 1 года);

-         типа транспортного средства.

Каждые шесть месяцев происходят изменения в ценах на автострахование. Место регистрации, как в случае с автогражданкой, не имеет значения. Поэтому, например, зеленая карта в Ужгороде будет стоить так же как и в Днепре.

Как оформить зеленую карту?

Оформить зеленую карту на авто можно в любой страховой компании, или через специализированный портал. На Finance.ua вы можете настроить фильтры, чтобы получить наиболее релевантные и выгодные варианты. Для оформления необходимо предоставить следующие документы:

-         паспорт;

-         идентификационный код;

-         техпаспорт на автомобиль.

Помните, зеленая карта - это обязательный документ для выезда за границу на собственном авто. Оформив полис, вы сможете защитить себя от финансовых затрат в случае ДТП и спокойно путешествовать.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Скільки українців оформили зелену карту за 2023 рік
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Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год

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