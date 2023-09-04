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Скільки в середньому витрачають за одну покупку українці - відповідь НБУ

Скільки в середньому витрачають за одну покупку українці - відповідь НБУ

Київ • УНН

 • 758067 перегляди

КИЇв. 4 вересня. УНН. Українці на одну покупку при оплаті банківською карткою у торговельній мережі витрачають в середньому 310 грн, а онлайн - 495 грн. Такі цифри в огляді за другий квартал наводить Національний банк України, пише УНН.

Деталі

Статистика свідчить, що безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні, попри другий рік війни. При цьому українці віддавали перевагу безготівковим операціям з платіжними картками українських банків в Україні та за її межами у II кварталі (на 829,5 млрд грн з 1 334,9 млрд грн з усіх), констатували у НБУ.

За даними НБУ, 9 із 10 операцій з платіжними картками – безготівкові.

Частка безготівкових операцій у ІІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за I квартал 2023 року – 69,4% та 94% відповідно).

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

При цьому середня сума однієї операції у ІІ кварталі становила:

  • у торговельній мережі – 310 грн (у I кварталі цього року – 344 грн),
  • з переказу з картки на картку – 1 829 грн (2 133 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 495 грн (460 грн).

Побільшало й безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками червня цього року, збільшилася на 5% порівняно з січнем. Загалом більше половини (57%) активних платіжних карток у червні – це безконтактні картки. Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 9,7 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить 21% (у січні 2023 року – 19%). Тобто токенізованою є приблизно кожна п’ята активна платіжна картка.

Нагадаємо

НБУ пом'якшив валютні обмеження на продаж безготівкової іноземної валюти.

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