Скільки в середньому витрачають за одну покупку українці - відповідь НБУ

Деталі

Статистика свідчить, що безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні, попри другий рік війни. При цьому українці віддавали перевагу безготівковим операціям з платіжними картками українських банків в Україні та за її межами у II кварталі (на 829,5 млрд грн з 1 334,9 млрд грн з усіх), констатували у НБУ.

За даними НБУ, 9 із 10 операцій з платіжними картками – безготівкові.

Частка безготівкових операцій у ІІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за I квартал 2023 року – 69,4% та 94% відповідно).

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

При цьому середня сума однієї операції у ІІ кварталі становила:



у торговельній мережі – 310 грн (у I кварталі цього року – 344 грн),



з переказу з картки на картку – 1 829 грн (2 133 грн),



з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 495 грн (460 грн).



Побільшало й безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками червня цього року, збільшилася на 5% порівняно з січнем. Загалом більше половини (57%) активних платіжних карток у червні – це безконтактні картки. Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 9,7 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить 21% (у січні 2023 року – 19%). Тобто токенізованою є приблизно кожна п’ята активна платіжна картка.

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