Сколько в среднем тратят за одну покупку украинцы - ответ НБУ

Детали

Статистика свидетельствует, что безналичные расчеты украинцев остаются на высоком уровне, несмотря на второй год войны. При этом украинцы отдавали предпочтение безналичным операциям с платежными картами украинских банков в Украине и за ее пределами во II квартале (на 829,5 млрд грн с 1 334,9 млрд грн из всех), констатировали в НБУ.

По данным НБУ, 9 из 10 операций с платежными картами – безналичные.

Доля безналичных операций во II квартале 2023 года по сумме находится на уровне 62,1% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству – достигает 92,8% (за I квартал 2023 года – 69,4% и 94% соответственно).

Переводы с карты на карту составляли треть по сумме (32,1%) и почти десятую часть по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,9% по сумме и 14,6% по количеству.

При этом средняя сумма одной операции во ІІ квартале составляла:



в торговой сети – 310 грн (в I квартале этого года – 344 грн),



при переводе с карты на карту – 1 829 грн (2 133 грн),



при оплате товаров и услуг в сети Интернет – 495 грн (460 грн).



Стало больше и бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 5% по сравнению с январем. В целом более половины (57%) активных платежных карт в июне – это бесконтактные карты. Также популярными среди украинцев являются токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 9,7 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет 21% (в январе 2023 года – 19%). То есть токенизированной является примерно каждая пятая активная платежная карта.

Напомним

НБУ смягчил валютные ограничения на продажу безналичной иностранной валюты.