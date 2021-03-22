Скільки українці витратили за рік на алкоголь і тютюн - Держстат підрахував
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У 2020 році жителі України витратили на алкогольні напої та тютюнові вироби 210,6 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
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Так, загалом торік кінцеві споживчі витрати українців склали 2,9 трлн грн. Жителі країни, серед іншого, витратили 1,1 трлн грн на харчові продукти та безалкогольні напої.
Ще 141 млрд грн було витрачено на одяг і взуття. На транспорт українців витратили 292 млрд грн, на охорону здоров’я — 165 млрд грн, на алкоголь і тютюн — 210,6 млрд грн.
Відзначимо, що Держстат також повідомив про те, що за карантинний рік Україна наростила виробництво горілки.
Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).