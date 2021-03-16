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Сім цікавих фактів про алкоголь і пандемію COVID-19

Сім цікавих фактів про алкоголь і пандемію COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У міру того, як реалії пандемії COVID-19 стають звичною реальністю, у якій ми відтепер живемо, можна підвести підсумки того, як те, що відбувається, вплинуло на людей і вживання ними алкоголю. Про сім фактів про алкоголь і пандемію в США, а також про їх вплив один на одного пише Gobankingrates.com, повідомляє УНН.

1. Люди в цілому стали купувати більше алкоголю

Більшість замовлень на доставку алкоголю почалися в середині березня 2020 року - якраз зі старту локдаунів. За тиждень, що закінчився 21 березня 2020 року, Nielsen повідомила про зростання національних продажів алкоголю в США на 54% в порівнянні з роком раніше. Велика частина цих продажів була здійснена через Інтернет - на 262% більше, ніж в 2019 році.

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2. Люди стали купувати більше алкоголю онлайн

Послаблення обмежень, що дозволяють людям купувати алкоголь з доставкою онлайн, збільшило кількість продажів алкоголю за межами алкогольних спеціалізованих магазинів. Протягом семитижневого періоду після початку локдауну, звичайні продажі алкоголю в доларах зросли на 21%, у той час як онлайн-продажі алкоголю зросли більш ніж удвічі в порівнянні з минулим роком.

3. Люди стали купувати великі упаковки алкоголю

Люди не лише купували більше алкоголю, але і вибирали упаковки більшого розміру, ніж зазвичай. У період з 29 лютого по 18 квітня 2020 року продажі вина в коробках були майже в 10 разів вище, ніж роком раніше, а продажі 1,75-літрового міцного алкоголю були в 23 рази вище. Серед любителів пива споживачі також купували упаковки більшого розміру. За тиждень, що закінчився 18 квітня, ціни на упаковки в 30 банок пива виросли на 21%, а упаковки на 24 штуки - на 20% через високий попит.

4. Найпопулярнішими були міцні напої і коктейлі

У той час, як продажі алкоголю росли повсюдно, у людей були конкретні переваги - продажі міцних напоїв зросли на 288% за тиждень, що закінчився 18 квітня, а готові коктейлі збільшили зростання категорії міцних алкогольних напоїв в цілому.

5. Люди в цілому випили на 14% більше алкоголю

У перші кілька місяців пандемії люди випили настільки більше алкоголю, що Журнал Американської медичної асоціації (JAMA) провів дослідження. Вони виявили, що учасники випили в середньому на 0,74 напою більше за 30 днів у 2020 році, ніж в 2019 році (зростання на 14%), незалежно від статі. Кожна п'ята жінка збільшила споживання алкоголю на 41%, а кожна десята жінка показала збільшення кількості випитого на 39%.

6. Стрес і нудьга, викликані пандемією, стали причиною збільшення споживання алкоголю

У тому ж дослідженні було виявлено, що причиною збільшення споживання алкоголю були підвищений стрес (45,7%), підвищена доступність алкоголю (34,4%) і нудьга (30,1%). Ті, хто спеціально пов'язував свій підвищений стрес з пандемією, вживали більше алкоголю.

7. Хоча продажі зросли на ранньому етапі, загальні продажі алкоголю знизилися

Хоча люди витрачали більше на алкоголь на ранніх етапах пандемії, загальні продажі алкоголю фактично впали на 8%. Експерти очікують, що галузь повернеться до норми в 2021 році.

Доповнення

Відзначимо, що на алкогольні смаки українців впливають загальносвітові тенденції. Експерти відзначають також три панівні на українському алкогольному ринку останнім часом тенденції: попит на міцний алкоголь (горілка, текіла, віскі), крафтову продукцію і різноманітні оригінальні новинки.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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