Семь интересных фактов про алкоголь и пандемию COVID-19

1. Люди в целом стали покупать больше алкоголя

Большинство заказов на доставку алкоголя начались в середине марта 2020 года – как раз со старта локдаунов. За неделю, закончившуюся 21 марта 2020 года, Nielsen сообщила о росте национальных продаж алкоголя в США на 54% по сравнению с годом ранее. Большая часть этих продаж была совершена через Интернет - на 262% больше, чем в 2019 году.

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2. Люди стали покупать больше алкоголя онлайн

Ослабление ограничений, позволяющих людям покупать алкоголь с доставкой онлайн, увеличило число продаж алкоголя за пределами алкогольных специализированных магазинов. В течение семинедельного периода после начала локдауна, обычные продажи алкоголя в долларах выросли на 21%, в то время как онлайн-продажи алкоголя выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

3. Люди стали покупать большие упаковки алкоголя

Люди не только покупали больше алкоголя, но и выбирали упаковки большего размера, чем обычно. В период с 29 февраля по 18 апреля 2020 года продажи вина в коробках были почти в 10 раз выше, чем годом ранее, а продажи 1,75-литрового крепкого алкоголя были в 23 раза выше. Среди любителей пива потребители также покупали упаковки большего размера. За неделю, закончившуюся 18 апреля, цены на упаковки в 30 банок пива выросли на 21%, а упаковки на 24 штуки - на 20% из-за высоко спроса.

4. Самыми популярными были крепкие напитки и коктейли

В то время как продажи алкоголя росли повсеместно, у людей были конкретные предпочтения - продажи крепких напитков выросли на 288% за неделю, закончившуюся 18 апреля, а готовые коктейли увеличили общий рост категории крепких алкогольных напитков.

5. Люди в целом выпили на 14% больше алкоголя

В первые пару месяцев пандемии люди выпили настолько больше алкоголя, что Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA) провел исследование. Они обнаружили, что участники выпили в среднем на 0,74 напитка больше за 30 дней в 2020 году, чем в 2019 году (рост на 14%), независимо от пола. Каждая пятая женщина увеличила потребление алкоголя на 41%, а каждая десятая женщина показала увеличение количества выпитого на 39%.

6. Стресс и скука, вызванные пандемией, стали причиной увеличения потребления алкоголя

В том же исследовании было обнаружено, что причиной увеличения потребления алкоголя были повышенный стресс (45,7%), повышенная доступность алкоголя (34,4%) и скука (30,1%). Те, кто специально связывал свой повышенный стресс с пандемией, употребляли больше алкоголя.

7. Хотя продажи выросли на раннем этапе, общие продажи алкоголя снизились

Хотя люди тратили больше на алкоголь на ранних этапах пандемии, общие продажи алкоголя фактически упали на 8%. Эксперты ожидают, что отрасль вернется к норме в 2021 году.

Дополнение

Отметим, что на алкогольные вкусы украинцев влияют общемировые тенденции. Эксперты отмечают также три господствующие на украинском алкогольном рынке в последнее время тенденции: спрос на крепкий алкоголь (водка, текила, виски), крафтовую продукцию и разнообразные оригинальные новинки.

Напомним, ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед "(ТМ" Немирофф "), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").