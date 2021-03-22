Сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак - Госстат подсчитал
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 210,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
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Так, всего в прошлом году конечные потребительские расходы украинский составили 2,9 трлн грн. Жители страны, среди прочего, потратили 1,1 трлн грн на пищевые продукты и безалкогольные напитки.
Еще 141 млрд грн было потрачено на одежду и обувь. На транспорт Украинский потратили 292 млрд грн, на здравоохранение — 165 млрд грн, на алкоголь и табак — 210,6 млрд грн.
Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный год Украина нарастила производство водки.
Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).