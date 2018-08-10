Скільки прибутку приносить залізничне сполучення із РФ: цифри за 2018 рік

КИЇВ. 10 серпня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” представило фінансовий результат у сполученні Україна — РФ за перше півріччя 2018 року. Сума прибутку склала майже 177,6 млн грн, що є у 5,5 разів менше від фінансового результату за 2013 рік (майже 1 мільярд 38 млн грн). Про це повідомляється у прес-релізі Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю підприємства, передає УНН.