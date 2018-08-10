Скільки прибутку приносить залізничне сполучення із РФ: цифри за 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” представило фінансовий результат у сполученні Україна — РФ за перше півріччя 2018 року. Сума прибутку склала майже 177,6 млн грн, що є у 5,5 разів менше від фінансового результату за 2013 рік (майже 1 мільярд 38 млн грн). Про це повідомляється у прес-релізі Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю підприємства, передає УНН.
"За першу половину 2018 року "Укрзалізниця" отримала фінансовий результат від курсування поїздів у напрямку РФ та зворотно в сумі 177,580 млн грн. Майже 63 млн грн галузі принесло курсування поїзда № 6/5 Київ – Москва, на другому місці поїзд № 74/73 Львів – Москва з фінансовим результатом понад 38 млн грн. З позитивним фінансовим результатом також курсують поїзди Дніпро – Москва, Харків – Москва, Харків – Санкт Петербург, Одеса – Москва, Миколаїв – Москва", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за 6 місяців 2018 року в сполученні Україна – РФ перевезено 358,9 тис. пасажирів, що на 17,1 % менше від відповідного показника минулого року.
За 2017 рік у напрямку Україна – РФ було перевезено 0,9 млн пасажирів. У 2017 році кількість перевезених пасажирів у сполученні Україна – РФ порівняно з 2013 роком зменшилася більш ніж у 5 разів, і зазначена тенденція зниження пасажиропотоку продовжує зберігатися.
Загалом у графіку пасажирських поїздів на 2017/2018 рік перевезення між Україною та Російською Федерацією забезпечується курсуванням 8 пар поїздів:
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- № 6/5 Київ – Москва, з групою вагонів Чернігів – Москва;
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- № 20/19 Харків – Москва з групою вагонів Полтава – Москва;
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- № 24/23 Одеса – Москва;
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- № 54/144-53/143 Київ, Харків – Санкт-Петербург із безпересадковими вагонами Дніпро – Санкт-Петербург;
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- № 56/55 Хмельницький – Москва з групою вагонів Жмеринка – Москва;
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- № 62/61 Миколаїв – Москва з групою вагонів Херсон – Москва;
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- № 74/73 Львів – Москва з групою вагонів Ковель – Москва;
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- № 74/73 Кривий Ріг – Москва з групою вагонів Дніпро – Москва.
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Наразі проїзні документи на поїзди у сполученні Україна – РФ продаються без знижок, які, наприклад, діють в інших міжнародних напрямках.
Нагадаємо, МЕРТ не розглядає припинення пасажирського сполучення в якості інструменту економічного впливу, або в якості складової заходів з протидії транзитній агресії РФ.
Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури допускає можливість припинення пасажирського залізничного сполучення із Москвою.