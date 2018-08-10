Какую прибыль приносит железнодорожное сообщение с РФ: цифры за 2018 год

“За первую половину 2018 года ”Укрзализныця“ получила финансовый результат от курсирования поездов в направлении РФ и обратно в сумме 177,580 млн грн. Почти 63 млн грн отрасли принесло курсирование поезда № 6/5 Киев — Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов — Москва с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, за 6 месяцев 2018 года в железнодорожном сообщении Украина — РФ перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года.

За 2017 года в направлении Украина — РФ было перевезено 0,9 млн пассажиров. В 2017 году количество перевезенных пассажиров в железнодорожном сообщении Украина — РФ по сравнению с 2013 годом уменьшилось более чем в 5 раз, и указанная тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться.

Всего в графике пассажирских поездов за 2017/2018 год перевозки между Украиной и Российской Федерацией обеспечивается курсированием 8 пар поездов:



№ 6/5 Киев — Москва, с группой вагонов Чернигов — Москва;



№ 20/19 Харьков — Москва с группой вагонов Полтава — Москва;



№ 24/23 Одесса — Москва;



№ 54 / 144-53 / 143 Киев, Харьков — Санкт-Петербург с беспересадочных вагонов Днепр — Санкт-Петербург;



№ 56/55 Хмельницкий — Москва с группой вагонов Жмеринка — Москва;



№ 62/61 Николаев — Москва с группой вагонов Херсон — Москва;



№ 74/73 Львов — Москва с группой вагонов Ковель — Москва;



№ 74/73 Кривой Рог — Москва с группой вагонов Днепр — Москва.



Сейчас проездные документы на поезда в сообщении Украина — РФ продаются без скидок, которые, например, действуют в других международных направлениях.

Напомним, МЭРТ не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия, или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры допускает возможность прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с Москвой.