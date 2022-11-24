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Скіфське золото та раритетні авто: з України хотіли вивезти майно президента "Мотор Січі"

Скіфське золото та раритетні авто: з України хотіли вивезти майно президента "Мотор Січі"

Київ • УНН

 • 654845 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба безпеки України запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї та антикваріату, які належать президенту промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Цитата

"Служба безпеки розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" на сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, серед вилученого – раритетні автомобілі, вогнепальна зброя, cкіфське золото, предмети античних часів та Київської Русі.

За даними СБУ, учасниками оборудки виявилися декілька керівників структурних підрозділів заводу. 

"Саме вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти "активи" за межі нашої держави", – повідомили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

• сім елітних автомобілів, зокрема чотири раритетних;

• катер;

• три мисливські рушниці й гвинтівку;

• велику кількість предметів старовини народів Європи.

Усе майно передали на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення "любителя Искандера-М", які схиляли працівників заводу до збору підписів під "колективним зверненням" щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника. Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими "наслідками".

Нагадаємо

У жовтні 2022 року контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та керівника одного із департаментів підприємства.

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило до росії транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів.

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