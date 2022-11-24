Скифское золото и раритетные авто: из Украины хотели вывезти имущество президента "Мотор Сичи"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины элитного автопарка, оружия и антиквариата, которые принадлежат президенту промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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"Служба безопасности разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, среди изъятого – раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото, предметы античных времен и Киевской Руси.
По данным СБУ, участниками сделки оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.
"Именно они пытались скрыть имущество своего главы на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства", – сообщили в СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
• семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных;
• катер;
• три охотничьих ружья и винтовку;
• огромное количество предметов старины народов Европы.
Все имущество передали на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.
Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" относительно смягчения меры пресечения для их руководителя.
Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и последующими "последствиями".
Напомним
В октябре этого года контрразведка и следователи СБУ задержали президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и руководителя одного из департаментов предприятия.
По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило в россию транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей.