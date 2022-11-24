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Скифское золото и раритетные авто: из Украины хотели вывезти имущество президента "Мотор Сичи"

Скифское золото и раритетные авто: из Украины хотели вывезти имущество президента "Мотор Сичи"

Киев • УНН

 • 654845 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины элитного автопарка, оружия и антиквариата, которые принадлежат президенту промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

"Служба безопасности разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, среди изъятого – раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото, предметы античных времен и Киевской Руси.

По данным СБУ, участниками сделки оказались несколько руководителей структурных подразделений завода. 

"Именно они пытались скрыть имущество своего главы на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства", – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

• семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных;

• катер;

• три охотничьих ружья и винтовку;

• огромное количество предметов старины народов Европы.

Все имущество передали на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.

Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" относительно смягчения меры пресечения для их руководителя.

Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и последующими "последствиями".

Напомним

В октябре этого года контрразведка и следователи СБУ задержали президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и руководителя одного из департаментов предприятия.

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило в россию транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей.

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