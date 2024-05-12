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"Схоже на провокацію росії" - керівник ЦПД при РНБО про обвал багатоповерхівки у бєлгороді

"Схоже на провокацію росії" - керівник ЦПД при РНБО про обвал багатоповерхівки у бєлгороді

Київ • УНН

 • 28125 перегляди

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко припускає, що обвал багатоповерхового будинку у російському бєлгороді схожий на російську провокаціяю для виправдання подальших нападів на Україну. Або ж це був побутовий вибух, яким скористався кремль.

Ситуація з обвалом багатоповерхового будинку у російському бєлгороді нібито через атаку України схожа на провокацію росії для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст,  вважає керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

За словами Коваленка, будинок у бєлгороді, ймовірно підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності. 

Цілком схоже на провокацію росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст

- написав Коваленко у Telegram. 

Також, за його словами, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз "викручує" в обстріл будинку у власних інтересах.

Доповнення 

Російські ЗМІ пишуть вже про 32 постраждалих внаслідок обвалу багатоповерхового будинку у бєлгороді.  16 людей дістали з-під завалів будинку.  За даними МНС, під час повторного обвалення троє рятувальників дістали травми різного ступеня тяжкості.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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