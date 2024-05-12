"Похоже на провокацию России" - руководитель ЦПД при СНБО об обвале многоэтажки в белгороде

Ситуация с обвалом многоэтажного дома в российском белгороде якобы из-за атаки Украины похожа на провокацию россии для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов, считает руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

По словам Коваленко, дом в белгороде, вероятно взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности.

Вполне похоже на провокацию россии, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов - написал Коваленко в Telegram.

Также, по его словам, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас "выкручивает" в обстрел дома в собственных интересах.

Дополнение

Российские СМИ пишут уже о 32 пострадавших в результате обвала многоэтажного дома в Белгороде. 16 человек достали из-под завалов дома. По данным МЧС, во время повторного обрушения трое спасателей получили травмы различной степени тяжести.