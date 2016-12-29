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Схованку з великою кількістю боєприпасів виявили у районі проведення АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили сховище з великою кількістю боєприпасів у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Схованка була облаштована у селі Зоря Нікольського району Донецької області у підсобному приміщенні покинутого будинку. Співробітники спецслужби вилучили із схрону вісімдесят три снаряди різного калібру, три гранати, мінометну міну калібру 120 мм, протитанкову міну та понад тисячу набоїв різного калібру.

Тривають відповідні процесуальні дії.

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