Тайник с большим количеством боеприпасов обнаружили в районе проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили хранилище с большим количеством боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Тайник был обустроен в селе Заря Никольского района Донецкой области в подсобном помещении заброшенного дома. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника восемьдесят три снаряда различного калибра, три гранаты, минометную мину калибра 120 мм, противотанковую мину и более тысячи патронов различного калибра.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.