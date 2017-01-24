Схованку з боєприпасами виявили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Луганщині правоохоронці виявили схрон з боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Оперативники отримали інформацію, що неподалік від кордону з РФ у Біловодському районі на території покинутого колишнього селища під назвою Ветрогон є схованка з боєприпасами, заготована для скоєння терористичного акту на території району.
Сьогодні, 24 січня, правоохоронці виявили цю схованку.
Загалом зі схованки правоохоронці вилучили РПГ-26; РПГ-18; тротилові шашки вагою по 400 гр. та 200 гр., артилерійські снаряди різного калібру.
Враховуючи те, що знахідку було небезпечно транспортувати, боєприпаси були знешкоджені на місці.
Цей факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України. Правоохоронці вживають вичерпних заходів для встановлення та затримання осіб, які підготували цей смертоносний схрон.