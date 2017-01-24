Тайник с боеприпасами обнаружили в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.
Оперативники получили информацию, что неподалеку от границы с РФ в Беловодском районе на территории заброшенного бывшего поселка под названием Ветрогон есть тайник с боеприпасами, заготовленными для совершения террористического акта на территории района.
Сегодня, 24 января, правоохранители обнаружили этот тайник.
В общем из тайника правоохранители изъяли РПГ-26; РПГ-18; тротиловые шашки весом по 400 гр. и 200 гр., артиллерийские снаряды различного калибра.
Учитывая, что находку было опасно транспортировать, боеприпасы были обезврежены на месте.
Этот факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Правоохранители принимают исчерпывающие меры для установления и задержания лиц, которые подготовили этот смертоносный схрон.