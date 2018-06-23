Схованку із боєприпасами виявили поблизу лінії зіткнення на Донбасі

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Військовослужбовці відділу “Щастя” Лисичанського загону спільно із представниками Національної поліції та ДСНС, в районі проведення операції Об’єднаних сил, знешкодили сховок із гранатами та патронами, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Так, учора від співробітників внутрішньої та власної безпеки Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби надійшла інформація про можливе переховування в землі вибухонебезпечних предметів неподалік залізничної станції контрольного пункту в’їзду-виїзду “Городній”, що знаходиться за 300 метрів від лінії зіткнення.

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"Прибувши на місце можливого сховку, прикордонники оглянули місцевість та помітили, що неподалік бетонного стовпа маленька ділянка землі свіжоскопана. Військовослужбовці одразу ж визвали представників Національної поліції та ДСНС. Як результат, під час розкопки схованки спільна група виявила 240 патронів калібру 5,45 міліметрів, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 та 6 запалів до гранат", - йдеться у повідомленні.

Усі виявлені вибухові предмети та боєприпаси вилучені співробітниками Національної поліції для проведення слідчих дій.

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