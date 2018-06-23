Тайник с боеприпасами обнаружили вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Так, вчера от сотрудников внутренней и собственной безопасности Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы поступила информация о возможном укрытии в земле взрывоопасных предметов недалеко от железнодорожной станции контрольного пункта въезда-выезда "Огородный", что находится в 300 метрах от линии соприкосновения.

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"Прибывшие на место возможного укрытия, пограничники осмотрели местность и заметили, что неподалеку бетонного столба маленький участок земли свежевскопан. Военнослужащие сразу же вызвали представителей Национальной полиции и ГСЧС. Как результат, во время раскопки тайника совместная группа обнаружила 240 патронов калибра 5,45 миллиметров, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 и 6 запалов к гранатам", - говорится в сообщении.

Все обнаруженные взрывчатые предметы и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции для проведения следственных действий.