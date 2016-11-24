Східний ГЗК значно скоротив виробництво уранового концентрату

Повідомляється, що вартість виробленого за 10 місяців концентрату сягнула 2609 млрд грн. У жовтні ГЗК випустив 88,4 тонн уранового концентрату на суму 312,8 млн грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.

При цьому, Україна має багаті поклади уранової руди, а тому у разі їх вивчення та розробки, ми можемо самостійно забезпечувати власну потребу в цій сировині щонайменше 70 років.

Міністр енергетики і вугільної промисловості І.Насалик нещодавно заявив, що Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод. Такі плани передбачені Концепцією розвитку атомного комплексу України до 2020 року.

Однак, тим часом, Казенне підприємство “Кіровгеологія”, яке єдине в країні спеціалізується на геологічному вивченні надр, сьогодні повністю занедбане державою. Кращі науковці і фахівці звідти тікають, а техніка не оновлюється.

Експерти наголошують на необхідності залучення приватних інвесторів до урановидобутку в Україні, що дозволить реально наростити об’єми.

Так, за словами А.Калашник, розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні.