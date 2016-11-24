Восточный ГОК значительно сократил производство уранового концентрата
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК) за январь-октябрь 2016 г. произвел 810,5 тонн уранового концентрата из урановой руды, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в отчете Научно-технического общества энергетиков и электротехников Украины, передает УНН.
Сообщается, что стоимость произведенного за 10 месяцев концентрата достигла 2 609 млрд грн. В октябре ГОК выпустил 88,4 тонн уранового концентрата на сумму 312,8 млн грн.
Напомним, как сообщал УНН, ежегодные потребности уранового концентрата украинских АЭС составляют 2400 тонн.
При этом, Украина имеет богатые залежи урановой руды, а поэтому в случае их изучения и разработки, мы можем самостоятельно обеспечивать собственную потребность в этом сырье не менее 70 лет.
Министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик недавно заявил, что Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод. Такие планы предусмотрены Концепцией развития атомного комплекса Украины до 2020 года.
Однако, тем временем, казенное предприятие "Кировгеология", которое единственное в стране специализируется на геологическом изучении недр, сегодня полностью заброшено государством. Лучшие ученые и специалисты оттуда убегают, а техника не обновляется.
Эксперты отмечают необходимость привлечения частных инвесторов к уранодобыче в Украине, что позволит реально нарастить объемы.
Так, по словам А.Калашник, разведку урановых месторождений должны осуществлять отечественные инвесторы с регистрацией в Украине.