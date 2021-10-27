Схід вантажних вагонів на Житомирщині: низка пасажирських поїздів запізнюється, деякі - на чотири години

Деталі

Поїзди далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та зворотно, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

А швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку.

У зв'язку із цим можливе запізнення таких поїздів:

▪№134/133 Рахів — Миколаїв;

▪№772/771 Хмельницький — Київ;

▪№88/87 Ковель — Новоолексіївка;

▪№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;

▪№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;

▪№357/758 Київ — Рахів;

▪№867/868 Київ — Гречани;

▪№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;

▪№145/146 Київ — Ізмаїл;

▪№29/30 Київ — Ужгород

▪№81/82 Київ — Ужгород

▪№49/50 Київ — Трускавець

▪№105/106 Київ — Одеса

▪№41/42 Трускавець — Дніпро

▪№42/41 Дніпро — Трускавець

▪№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;

▪№22/21 Трускавець — Харків;

▪№3/4 Ужгород — Запоріжжя;

▪№110/109 Львів — Херсон;

▪№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.

Додамо

За даними Укрзалізниці, середній час затримки — до 4 годин.

Роботи над ліквідацією наслідків сходження вантажних вагонів тривають, зазначено у повідомленні на сторінці УЗ у Facebook.

Нагадаємо

27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області стався схід вантажних порожніх вагонів.