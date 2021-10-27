Схід вантажних вагонів на Житомирщині: низка пасажирських поїздів запізнюється, деякі - на чотири години
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через схід вантажних вагонів на Житомирщині ряд поїздів прямують зміненим маршрутом із затримкою. Середній час затримки — до 4 годин, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Поїзди далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та зворотно, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.
А швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку.
У зв'язку із цим можливе запізнення таких поїздів:
▪№134/133 Рахів — Миколаїв;
▪№772/771 Хмельницький — Київ;
▪№88/87 Ковель — Новоолексіївка;
▪№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
▪№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;
▪№357/758 Київ — Рахів;
▪№867/868 Київ — Гречани;
▪№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
▪№145/146 Київ — Ізмаїл;
▪№29/30 Київ — Ужгород
▪№81/82 Київ — Ужгород
▪№49/50 Київ — Трускавець
▪№105/106 Київ — Одеса
▪№41/42 Трускавець — Дніпро
▪№42/41 Дніпро — Трускавець
▪№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
▪№22/21 Трускавець — Харків;
▪№3/4 Ужгород — Запоріжжя;
▪№110/109 Львів — Херсон;
▪№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.
Додамо
За даними Укрзалізниці, середній час затримки — до 4 годин.
Роботи над ліквідацією наслідків сходження вантажних вагонів тривають, зазначено у повідомленні на сторінці УЗ у Facebook.
Нагадаємо
27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області стався схід вантажних порожніх вагонів.