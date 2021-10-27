Схід вантажних вагонів на Житомирщині: низка пасажирських поїздів запізнюється, деякі - на чотири години

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 10029 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 65657 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 116539 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 101401 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 110240 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 83306 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72750 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 158939 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86894 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 257091 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 34582 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 31308 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 29750 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 36061 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 17882 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 123848 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 158950 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 257096 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 428325 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 417083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25803 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31604 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32257 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33587 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83443 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Схід вантажних вагонів на Житомирщині: низка пасажирських поїздів запізнюється, деякі - на чотири години

Київ • УНН

 • 31697 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через схід вантажних вагонів на Житомирщині ряд поїздів прямують зміненим маршрутом із затримкою. Середній час затримки — до 4 годин, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Схід вантажних вагонів на Житомирщині: низка пасажирських поїздів запізнюється, деякі - на чотири години

Деталі

Поїзди далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та зворотно, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

А швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку.

У зв'язку із цим можливе запізнення таких поїздів:
▪№134/133 Рахів — Миколаїв;
▪№772/771 Хмельницький — Київ;
▪№88/87 Ковель — Новоолексіївка;
▪№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
▪№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;
▪№357/758 Київ — Рахів;
▪№867/868 Київ — Гречани;
▪№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
▪№145/146 Київ — Ізмаїл;
▪№29/30 Київ — Ужгород
▪№81/82 Київ — Ужгород
▪№49/50 Київ — Трускавець
▪№105/106 Київ — Одеса
▪№41/42 Трускавець — Дніпро
▪№42/41 Дніпро — Трускавець
▪№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
▪№22/21 Трускавець — Харків;
▪№3/4 Ужгород — Запоріжжя;
▪№110/109 Львів — Херсон;
▪№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський.

Додамо

За даними Укрзалізниці, середній час затримки — до 4 годин.

Роботи над ліквідацією наслідків сходження вантажних вагонів тривають, зазначено у повідомленні на сторінці УЗ у Facebook.

Нагадаємо

27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області стався схід вантажних порожніх вагонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07