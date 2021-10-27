Схождение грузовых вагонов в Житомирской области: ряд пассажирских поездов опаздывает, некоторые - на четыре часа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за востока грузовых вагонов в Житомирской области ряд поездов следуют измененным маршрутом с задержкой. Среднее время задержки - до 4 часов, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Подробности
Поезда дальнего сообщения, которые направлялись в направлении Козятина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.
А скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.
В этой связи возможно опоздание таких поездов:
▪№134/133 Рахов — Николаев;
▪№772/771 Хмельницкий - Киев;
▪№88/87 Ковель — Новоалексеевка;
▪№138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
▪№769/770 Киев - Каменец-Подольский;
▪№357/758 Киев — Рахов;
▪№867/868 Киев — Гречаны;
▪№13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;
▪№145/146 Киев — Измаил;
▪№29/30 Киев — Ужгород
▪№81/82 Киев — Ужгород
▪№49/50 Киев — Трускавец
▪№105/106 Киев — Одесса
▪№41/42 Трускавец — Днепр
▪№42/41 Днепр — Трускавец
▪№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;
▪№22/21 Трускавец — Харьков;
▪№3/4 Ужгород – Запорожье;
▪№110/109 Львов — Херсон;
▪№139/140 Киев - Каменец-Подольский.
Добавим
По данным Укрзализныци, среднее время задержки – до 4 часов.
Работы над ликвидацией последствий схождения грузовых вагонов продолжаются, говорится в сообщении на странице УЗ в Facebook.
Напомним
27 октября в районе села Чернорудка Житомирской области произошло схождение грузовых пустых вагонов.