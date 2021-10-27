Схождение грузовых вагонов в Житомирской области: ряд пассажирских поездов опаздывает, некоторые - на четыре часа

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Поезда дальнего сообщения, которые направлялись в направлении Козятина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.

А скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

В этой связи возможно опоздание таких поездов:

▪№134/133 Рахов — Николаев;

▪№772/771 Хмельницкий - Киев;

▪№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

▪№138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

▪№769/770 Киев - Каменец-Подольский;

▪№357/758 Киев — Рахов;

▪№867/868 Киев — Гречаны;

▪№13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;

▪№145/146 Киев — Измаил;

▪№29/30 Киев — Ужгород

▪№81/82 Киев — Ужгород

▪№49/50 Киев — Трускавец

▪№105/106 Киев — Одесса

▪№41/42 Трускавец — Днепр

▪№42/41 Днепр — Трускавец

▪№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;

▪№22/21 Трускавец — Харьков;

▪№3/4 Ужгород – Запорожье;

▪№110/109 Львов — Херсон;

▪№139/140 Киев - Каменец-Подольский.

Добавим

По данным Укрзализныци, среднее время задержки – до 4 часов.

Работы над ликвидацией последствий схождения грузовых вагонов продолжаются, говорится в сообщении на странице УЗ в Facebook.

Напомним

27 октября в районе села Чернорудка Житомирской области произошло схождение грузовых пустых вагонов.