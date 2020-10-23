Схему підкупу виборців викрили на Закарпатті: у СБУ повідомили подробиці

За попередньою версією слідства, група осіб, серед яких раніше судимі за тяжкі злочини, організували підкуп виборців на користь одного з кандидатів. Для підтвердження вони вимагали у громадян копії їх паспортів. Вартість кожного “голосу” становила 1 тисячу гривень, повідомили у СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст.160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали трьох фігурантів провадження під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.

Вирішується питання щодо затримання причетних згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Операція з викриття протиправної діяльності проводилася спільно зі слідчими ГУ НП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Раніше правоохоронці викрили кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації “сітки” підкупу виборців.