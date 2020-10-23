Схему подкупа избирателей разоблачили на Закарпатье: в СБУ сообщили подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, передает УНН со ссылкой на сообщение УСБУ в Закарпатской области.
По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 гривен, сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17000 гривен. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.
Решается вопрос о задержании причастных согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась совместно со следователями ГУ НП в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
Ранее правоохранители разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей.