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Схему подкупа избирателей разоблачили на Закарпатье: в СБУ сообщили подробности

Схему подкупа избирателей разоблачили на Закарпатье: в СБУ сообщили подробности

Киев  •  УНН

 • 15547 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, передает УНН со ссылкой на сообщение УСБУ в Закарпатской области.

По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 гривен, сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17000 гривен. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.

Решается вопрос о задержании причастных согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Операция по разоблачению противоправной деятельности проводилась совместно со следователями ГУ НП в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Ранее правоохранители разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей.

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