Схему нелегальної торгівлі пальним викрили на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Державна фіскальна служба у Миколаївській області викрила злочинну схему зберігання та збуту незаконно виготовленого дизельного пального на суму понад 2 млн гривень. Про це повідомив в.о. голови ГУ ДФС у Миколаївській області Роман Кріль, передає УНН з посиланням на прес – службу ДФС у Миколаївській області.
“Державна фіскальна служба Миколаївщини в рамках операції „Акциз- 2017“ продовжує здійснювати рейди з виявлення фактів незаконної торгівлі підакцизними товарами. Черговий раз нам вдалося припинити протиправну діяльність АЗС в Інгульському районі Миколаєва та вилучити 75 тон дизельного пального на суму понад 2 млн гривень.
Зрозуміло, що його якість не відповідала стандартам, а власники заправки не дотримувались необхідних вимог безпеки. Таким чином, цей об’єкт становив загрозу для мешканців Миколаєва та гостей міста”, — повідомив Р. Кріль.
За його словами, станом на сьогодні, досудове розслідування цієї справи перебуває на стадії завершення й скоро вона буде спрямована до суду.
Нагадаємо, в серпні цього року СБУ викрила підпільну нафтобазу в Одеській області. А в Дніпропетровській нелегальні АЗС реалізували фальсифікованого палива на понад 2,3 млн грн.
Додамо, що, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні — контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.
За словами експерта Г.Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.
За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта.
Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.