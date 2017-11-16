Схему нелегальной торговли горючим разоблачили в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Государственная фискальная служба в Николаевской области разоблачила преступную схему хранения и сбыта незаконно изготовленного дизельного топлива на сумму более 2 млн гривен. Об этом сообщил и.о. главы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Криль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Николаевской области.
"Государственная фискальная служба Николаевской в рамках операции "Акциз-2017" продолжает осуществлять рейды по выявлению фактов незаконной торговли подакцизными товарами. Очередной раз нам удалось прекратить противоправную деятельность АЗС в Ингульском районе Николаева и изъять 75 тонн дизельного топлива на сумму более 2 млн гривен.
Понятно, что его качество не соответствовало стандартам, а владельцы заправки не придерживались необходимых требований безопасности. Таким образом, этот объект представлял угрозу для жителей Николаева и гостей города", - сообщил Р.Криль.
По его словам, на сегодня, досудебное расследование этого дела находится на стадии завершения и скоро оно будет направлено в суд.
Напомним, в августе этого года СБУ разоблачила подпольную нефтебазу в Одесской области. А в Днепропетровской нелегальные АЗС реализовали фальсифицированного топлива на более 2,3 млн грн.
Добавим, что, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.
По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.
По данным ИПЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть.
Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.